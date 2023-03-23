Александр Чепик оценил эффективность мер поддержки сельхозпроизводителей Приладожья

По поручению главы Карелии премьер-министр проверил готовность хозяйств к весенним полевым работам и оценил эффективность предоставленных мер поддержки.

Хозяйство Фармана Мурадова в Сортавальском районе в прошлом году получило от Минсельхоза республики субсидию на развитие семейной фермы по направлению «разведение крупного рогатого скота для производства мяса и молока». В частности, на средства гранта фермер приобрёл сельскохозяйственную технику и животных, проводит ремонтные работы на ферме, осуществляет монтаж молочного и доильного оборудования. Теперь совместно с республиканским Минимущества будет решаться вопрос увеличения земельных ресурсов.

Освоил в полном объёме средства гранта и глава КФХ Андрей Полевшиков. Фермер из Лахденпохского района приобрёл земельный участок, сыроварню, доильный аппарат, трактор и навесное оборудование, которые были ему необходимы для производства сырого молока и молочной продукции. Александр Чепик отметил высокое качество фермерской продукции и предложил подумать над развитием хозяйства. На предоставленный грант от государства Сергей Аветисян сумел расширить и модернизировать базу по производству сырого коровьего молока. А в прошлом году индивидуальный предприниматель за счёт собственных средств построил коровник и птичник.

Сельскохозяйственное предприятие Лахденпохского района «Кроноборг» продолжает планомерную работу по включению овец английской породы «Оксфорд Даун» в Государственный реестр селекционных достижений. Это позволит получить статус племенного репродуктора по разведению породы и начать реализовывать племенную породу овец на территории всей страны.

Гендиректор ООО «Ладожское» Александр Лахно рассказал первому заместителю Главы республики о планах по развитию предприятия в этом году, увеличению объёмов производства сырого молока. Александр Чепик и Александр Лахно договорились совместно проработать вопрос технологического присоединения предприятия к электрическим сетям.

По итогам рабочей поездки премьер-министр правительства высоко оценил деятельность фермерских хозяйств Приладожья. Он также отметил необходимость привлечения инвесторов с целью развития предприятий молочного направления, в том числе с поголовьем дойного стада не менее 1000 голов.