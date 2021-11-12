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Александр Чепик занял четвертое место в рейтинге региональных премьер-министров

Новости. Политика
10:22, 23 Ноября 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

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Премьер-министр Карелии Александр Чепик занял четвертое место в рейтинге руководителей региональных правительств.

Исследование «Рабочая активность и позиционирование председателей региональных правительств в регионах России» провели «Центр развития региональной политики» и «Национальный эксперт».

Как сообщает Аиф-Карелия, эксперты оценивали деловую активность премьеров по поездкам в районы, деловым встречам, медийности и т.д. в 2021 году. Причем события, связанные с поздравлением коллективов, жителей, не учитывались.

Подробнее читайте в материале Аиф-Карелия.

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Комментарии

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demari
2021-11-23 10:38:02
А кто это ?
Полезный
2021-11-23 10:57:58
demari, это твой хозяин
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