Александр Чепик занял четвертое место в рейтинге региональных премьер-министров

Премьер-министр Карелии Александр Чепик занял четвертое место в рейтинге руководителей региональных правительств.

Исследование «Рабочая активность и позиционирование председателей региональных правительств в регионах России» провели «Центр развития региональной политики» и «Национальный эксперт».

Как сообщает Аиф-Карелия, эксперты оценивали деловую активность премьеров по поездкам в районы, деловым встречам, медийности и т.д. в 2021 году. Причем события, связанные с поздравлением коллективов, жителей, не учитывались.

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