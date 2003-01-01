РЕКЛАМА
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Честный взгляд
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МАА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10

Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

22:43

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

22:10

Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

21:56

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

21:02

Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

20:02

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

19:05

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

17:30

Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

17:22

Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

17:00

Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

16:38

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

16:23

Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10
Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»
Сегодня 07:40 Общество
Такое решение приняли делегаты региональной конференции общественной организации, которая прошла в Петрозаводске.

фото: © Администрация Петрозаводска

Делегаты конференции избрали нового председателя карельского отделения «Союза пенсионеров России» «Северные колокола». Им стал Александр Ханцевич. Он сменил Наталью Вартанову. Заместителем председателя назначен Алексей Львов.

Александр Ханцевич выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что для него большая честь возглавить карельское региональное отделение «Союза пенсионеров России».

— Впереди много работы, и я уверен, что совместными усилиями, при поддержке коллег, мы справимся с любыми вызовами, — подчеркнул Александр Ханцевич.

Он также отметил, что в соответствии с уставом организации особое внимание будет уделено защите и отстаиванию законных прав и интересов пожилых людей.

В числе других важных задач, поставленных перед «Северными колоколами», — активное участие в общественной жизни города и республики, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, организация встреч, праздников, образовательных и досуговых мероприятий для старшего поколения, поддержка участников специальной военной операции и многое другое.

Карельская региональная общественная организация «Союз пенсионеров России» «Северные колокола» была создана 15 октября 1993 года.

Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями. 

