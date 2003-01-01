Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

Такое решение приняли делегаты региональной конференции общественной организации, которая прошла в Петрозаводске.
Делегаты конференции избрали нового председателя карельского отделения «Союза пенсионеров России» «Северные колокола». Им стал Александр Ханцевич. Он сменил Наталью Вартанову. Заместителем председателя назначен Алексей Львов.
Александр Ханцевич выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что для него большая честь возглавить карельское региональное отделение «Союза пенсионеров России».
— Впереди много работы, и я уверен, что совместными усилиями, при поддержке коллег, мы справимся с любыми вызовами, — подчеркнул Александр Ханцевич.
Он также отметил, что в соответствии с уставом организации особое внимание будет уделено защите и отстаиванию законных прав и интересов пожилых людей.
В числе других важных задач, поставленных перед «Северными колоколами», — активное участие в общественной жизни города и республики, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, организация встреч, праздников, образовательных и досуговых мероприятий для старшего поколения, поддержка участников специальной военной операции и многое другое.
Карельская региональная общественная организация «Союз пенсионеров России» «Северные колокола» была создана 15 октября 1993 года.
