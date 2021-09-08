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Александр Калько: «Выгоним жуликов и воров – победим коррупцию!»

Новости. Политика
13:30, 09 Сентября 2021
фото: КПРФ в Карелии

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Кандидат в депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ Александр Калько – о том, как победить коррупцию.

Александр Калько – известный в Карелии производственник и общественный деятель, запомнился своей принципиальной позицией по отношению к карельским чиновникам, которые лоббируют интересы «дружественного бизнеса».

- Ответ на вопрос, как нам победить коррупцию, очень прост – не давать ворам воровать!  Как это сделать? Сменить обнаглевшую власть - массово прийти на выборы 19 сентября и проголосовать за единственную партию, которая способна победить жуликов и воров – за КПРФ! Если вас все устраивает – отдавайте голоса тем, кто управляет Россией и Карелией сейчас, если хотите выгнать жуликов, – идите на выборы, собирайте вокруг себя родственников, знакомых, друзей, - и голосуйте за КПРФ! 

Что сделают коммунисты, когда придут к власти? Мы искореним коррупцию и усилим контроль за деятельностью чиновников; создадим механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, и вернем прямые выборы на всех уровнях, в том числе – выборы мэра Петрозаводска. Главу города должны выбирать все горожане – институт сити-менеджера себя не оправдал.

Мы установим суровое наказание для тех, кто ворует голоса и фальсифицирует итоги выборов, и запретим электронное и трехдневное голосование. Самозванцев, которые проходят в депутаты, покупая голоса и используя административный ресурс, мы во власть не допустим! 

Мы выступаем за сокращение расходов на госуправление. Считаем, что у нас в Карелии содержание чиновников правительства можно смело сокращать в два раза. Губернатор каждый год повышает себе зарплату в то время, когда доходы обычных жителей Карелии - падают, люди еле-еле сводят концы с концами. Все эти премии при отсутствии реальных результатов работы, - недопустимы. То же самое касается и Заксобрания: зарплата депутата в 200 тысяч в месяц - это ненормально, так быть не должно! Депутат должен получать зарплату не выше средней по региону.

Прекратим воровство и кумовство – появятся деньги на дороги, школы, больницы, на бесплатное жилье, бесплатную медицину и образование.

Заказчик и изготовитель: Карельское республиканское отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Карельского республиканского отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелии седьмого созыва. Дата изготовления: 08.09.2021; Дата публикации: 09.09.2021. Тираж: 1 экз.

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