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Александр Лукашенко предложил построить в Карелии белорусский храм

Новости. Политика
16:30, 01 Августа 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить храм на острове Валаам.

Александр Лукашенко во время визита на остров Валаам предложил российскому президенту Владимиру Путину построить новый храм, который имел бы отношение к Беларуси. Его слова приводит сайт российского главы государства.

— Мы с вами хорошую традицию зародили — два православных народа, мы как представители, каждый год [встречаемся здесь], и этот храм уже как родной. Но вот на подъезде заметил, что Смоленский скит — это хорошо, но белорусского нет здесь скита, — заметил Лукашенко. 

Места тут хватает, можно построить «храмик какой-то», сказал лидер Беларуси.

— Подумаем над этим, раз уж дорога проложена. Сюда много белорусов приезжает — вера одна православная наша. Поэтому спасибо вам за то, что положили хорошую традицию, — отметил лидер Беларуси.

Напомним, сегодня, 1 августа, Лукашенко  прибыл в Санкт-Петербург, откуда отправился на Валаам вертолетом. Это  уже вторая встреча глав государств на острове в Карелии — в прошлом году они также встречались здесь в конце июля. Лидеры поговорят один на один в неформальной обстановке. В повестке — вопросы двусторонних отношений, реализация союзных проектов, международная ситуация и проблемы региональной безопасности.

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