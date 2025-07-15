Александр Лукашенко предложил построить в Карелии белорусский храм

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить храм на острове Валаам.

Александр Лукашенко во время визита на остров Валаам предложил российскому президенту Владимиру Путину построить новый храм, который имел бы отношение к Беларуси. Его слова приводит сайт российского главы государства.

— Мы с вами хорошую традицию зародили — два православных народа, мы как представители, каждый год [встречаемся здесь], и этот храм уже как родной. Но вот на подъезде заметил, что Смоленский скит — это хорошо, но белорусского нет здесь скита, — заметил Лукашенко.

Места тут хватает, можно построить «храмик какой-то», сказал лидер Беларуси.

— Подумаем над этим, раз уж дорога проложена. Сюда много белорусов приезжает — вера одна православная наша. Поэтому спасибо вам за то, что положили хорошую традицию, — отметил лидер Беларуси.

Напомним, сегодня, 1 августа, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, откуда отправился на Валаам вертолетом. Это уже вторая встреча глав государств на острове в Карелии — в прошлом году они также встречались здесь в конце июля. Лидеры поговорят один на один в неформальной обстановке. В повестке — вопросы двусторонних отношений, реализация союзных проектов, международная ситуация и проблемы региональной безопасности.