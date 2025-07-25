Александр Лукашенко прибудет в Россию с рабочим визитом

Путин и Лукашенко обсудят экономику и двусторонние отношения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 1 августа, прибывает в Россию с рабочим визитом. В этот же день запланирована его встреча с Владимиром Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудят весь спектр двусторонних отношений. В повестке дня — торгово-экономическое сотрудничество, реализация союзных программ и проектов, а также международные вопросы.

По данным телеграм-каналов, близких к администрациям президентов, встреча пройдет в неформальной обстановке. Особое внимание будет уделено вопросам региональной безопасности.

Напомним, последняя рабочая поездка Лукашенко в Россию состоялась в марте. Тогда он встретился с Владимиром Путиным, главы государств подписали ряд соглашений о сотрудничестве.