Александр Овечкин установил новый исторический рекорд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в возрасте 40 лет стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который забросил 900 шайб в матчах регулярного чемпионата.
Исторический гол был забит капитаном «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче против «Сент-Луис Блюз». Овечкин поразил ворота соперника при игре в равных составах после паса Джейкоба Чикрана, сообщает спортивный портал Sportbox.
Эта шайба стала для капитана «Вашингтона» третьей в 13 играх текущего сезона и 900-й на его счету в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее ни одному хоккеисту не покорялась эта отметка.
С учетом матчей плей-офф общее количество голов Овечкина в НХЛ достигло 977. По этому показателю россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая преследовать Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 заброшенных шайб.
Мы рассказывали, что в прошлом сезоне Овечкин уже побил рекорд Гретцки, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Нынешнее достижение вновь подтверждает его уникальный статус как одного из величайших хоккеистов всех времен.
