Александр Попов: «Я в своей жизни уже наплавался!»

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.

Александр Попов — герой советского и российского спорта, кумир миллионов. В 90-е годы, более десять лет его не могли одолеть соперники со всего мира. Он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, 21-кратным чемпионом Европы и завоевал много других наград, сделавших его великим пловцом всех времен и народов.

В Петрозаводск Александр приехал по приглашению организаторов Международного чемпионата по зимнему плаванию, дал несколько мастер-классов, побывал на объектах Центра спортивной подготовки.

Конечно, было интересно за чашкой кофе поговорить с ним о жизни в спорте и жизни без спорта. Яркий, открытый, прямой — именно таким мы и представляли себе человека-легенду.

— Александр, вы сегодня торжественно открыли в Петрозаводске Международный чемпионат по зимнему плаванию. Как оцениваете организацию этого мероприятия?

— Честно говоря, я был очень удивлен таким большим количеством участников. Несмотря на все сложности, порядка 400 человек от 12 до 84 лет решили принять участие в чемпионате. Это много. Это высокий уровень.

При том, что температура воды — 0 +5 градусов, так скажем, бодрит… Но, как оказывается, очень много людей занимается таким плаванием, да еще участвует в соревнованиях! Я был удавлен, потому что это же не просто окунуться на Крещение в проруби, это реально надо плыть, надо работать!

А здесь и правила свои есть, и судьи, и требования по безопасности… Ну то есть видно, что эти соревнования проходят по определенным правилам и на очень хорошем уровне.

— А вы сами не пробовали зимой в такой воде плавать?

— Нет. И никогда такой идеи не было в холодную воду залезать!

— И не будете пробовать?

— Нет! Я в своей жизни уже наплавался! Мне нет никакого смысла кому-то что-то доказывать. И себе я доказывать ничего не хочу. И в холодную воду, тем более, не хочу прыгать!

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