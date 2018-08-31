Александр Серов закрутил роман с участницей "Дома-2"

Выбор 64-летнего артиста пал на молодую сексапильную блондинку, бывшую участницу шоу "Дом-2" Дарью Друзьяк.

"Нас познакомила общая знакомая. Всегда мечтала увидеться с мэтром лично, помню, как в детстве слушала его песни… Я всю жизнь хотела петь, а когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей тяжёлой судьбе, артист решил помочь мне. Пригласил на студию, дал несколько ценных советов, поделился опытом…" – сказала Друзьяк.

Вскоре, как призналась девушка изданию Dom2Life, Серов подарил ей квартиру в Москве. Сейчас Дарья довольно часто выкладывает в Instagram фото и видео, на которых акцентирует внимание на роскошных интерьерах их нового с Серовым гнёздышка.

Серов разведён. С 1991 по 2010 год он жил в браке с гимнасткой Еленой Стебенёвой, которая родила ему дочь Мишель. Сейчас ей 25 лет. Однако в этом году стало известно, что у певца есть внебрачная дочь Алиса Аришина, которая живёт в США, пишет "Лайф".