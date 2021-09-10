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Александр Жидков – кандидат в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия седьмого созыва

Новости. Общество
13:52, 15 Сентября 2021

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Александр Жидков идет на выборы депутата ЗС РК 7 созыва по Кондопожскому району.

Александр родился в городе Щекино Тульской области в 1967 году. В 1985 году поступил во Владимирский политехнический институт на факультет «Технология оборудования механосборочного производства».

После учебы начал трудовую деятельность в Кондопоге: работал мастером производственного обучения в профтехучилище № 15, экономистом по сырью Кондопожского комбината хлебопродуктов, инженером по снабжению МУП «Гармония», учителем труда. С конца 1990-х в течение 10 лет занимался предпринимательством в области общестроительных работ, а с 2008 года и по настоящее время работает на АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» слесарем-ремонтником.

С сентября 2018 года является депутатом Совета Кондопожского городского поселения. В 2019 году занял пост помощника председателя комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Республики Карелия, вошел в состав правления Карельской региональной общественной природоохранной организации (КРОПО) зеленых «Сандал».

С августа 2020 года — координатор Кондопожского отделения ЛДПР.

В июле 2021 вошел в состав рабочей группы Законодательного собрания Республики Карелия по разработке мер, направленных на сохранение Ладожского и Онежского озер.

Женат, отец троих детей. Имеет первый взрослый разряд по вольной борьбе, увлекается нумизматикой.

В числе своих первоочередных задач Александр называет продолжение борьбы за чистоту озер и водоемов Карелии, решение наболевшего вопроса о сносе аварийных зданий и сооружений в Кондопожском районе, возвращение прежнего пенсионного возраста народам Крайнего Севера и жителям районов, приравненных к нему, решение вопроса о статусе северных коэффициентов и надбавок.

Александр Жидков убежден, что люди, живущие в сложных условиях Севера, могут и должны рассчитывать на поддержку государства, имеют право на жизнь в достойных условиях, и намерен отстаивать интересы своих избирателей.

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 15.09.2021. Тираж 1 экз.

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