Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

Тверской районный суд Москвы продлил на шесть месяцев меру пресечения в виде домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств на сумму более 127 миллионов рублей.

фото: © Суды общей юрисдикции города Москвы