Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

Тверской районный суд Москвы продлил на шесть месяцев меру пресечения в виде домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств на сумму более 127 миллионов рублей.
Судья Алексей Криворучко удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста и отклонил просьбу защиты об изменении меры пресечения на запрет определённых действий, сообщает «РБК».
Митрошиной инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Уголовного кодекса РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, совершенная в особо крупном размере»). Расследование уголовного дела продолжается.
Александра Митрошина — популярный блогер, уроженка Петрозаводска, известная в социальных сетях. Уголовное дело в отношении неё было возбуждено ранее, и до настоящего момента она находилась под домашним арестом. Продление меры пресечения связано с необходимостью завершения следственных действий.
