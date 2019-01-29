Алексей Бабенко: "Кино – это не где-то в Москве"

Председатель Союза кинематографистов Карелии намерен создать в республике свою киноиндустрию.

"Кино – это не где-то в Москве, кинематографом можно заниматься даже в Сегеже", – утверждает председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко. Сняв вместе с петрозаводским режиссером Владимиром Рудаком трагикомедию "Ананас", отмеченную в 2016 году специальным призом международного фестиваля "Кино без барьеров", Бабенко вместе с коллегами по союзу замахнулся на создание в республике своей киноиндустрии. И даже нашел на это деньги – по крайней мере, на то, чтобы построить в Карелии профессиональную киностудию и съемочный павильон.

Совместный проект Союза кинематографистов республики, Петрозаводского государственного университета и их финских партнеров по развитию локальных кинематографических ресурсов на приграничных территориях Карелии и Финляндии получил поддержку международной программы ENI Karelia. Финансируется эта программа за счет средств Европейского союза, Финляндии и России.

Читайте подробнее в статье "Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок".