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Алексей Бахилин: «Первый день голосования прошел в Карелии достаточно активно»

Новости. Политика
09:09, 18 Сентября 2021
фото: ЦИК Карелии

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Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин подвел итоги первого дня голосования.

В Карелии завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Итоги дня подвел председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

«Первый день голосования завершен. Он прошел достаточно активно, многие жители Карелии воспользовались возможностью многодневного голосования и сделали свой выбор уже в пятницу, чтобы освободить выходные. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около двух тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий . Явка составила более 13%. Впереди еще два дня, надеюсь, что они пройдут на таком же подъеме», - сказал Бахилин.

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Комментарии

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User
2021-09-18 13:12:45
Позорно он прошел! ЦИрК продолжается!
stranger
2021-09-18 11:39:35
Ещё два дня будет вертеться эта ярмарочная карусель, на которой в очередной раз "прокатят" наивное, запуганное, безвольное, большинство Россиян.
Кирюха непутёвый
2021-09-18 13:02:53
stranger, тем хуже для них , со временем :)
Изя
2021-09-18 11:10:04
Лишь бы на выходе слабину не дал , липы не нагнал , о себе и стране подумал , а не о пиндосах )))
Саныч
2021-09-18 09:43:50
Не называйте это выборами.
karelets
2021-09-18 09:26:40
Полностью согласен с Бахилиным. Выборы организованы на самом высоком уровне. Оппы в бессильной злобе выискивают нарушения
Гость
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