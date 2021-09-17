Алексей Бахилин: «Первый день голосования прошел в Карелии достаточно активно»

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин подвел итоги первого дня голосования.

В Карелии завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Итоги дня подвел председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

«Первый день голосования завершен. Он прошел достаточно активно, многие жители Карелии воспользовались возможностью многодневного голосования и сделали свой выбор уже в пятницу, чтобы освободить выходные. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около двух тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий . Явка составила более 13%. Впереди еще два дня, надеюсь, что они пройдут на таком же подъеме», - сказал Бахилин.