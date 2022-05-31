890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
В Карелии в понедельник потеплеет до +22 градусов
05.06.2022 17:00
Автомобиль сгорел во дворе в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.06.2022 16:49
Алексей Хейфец: «Когда в ФАПе туалет на улице, на работу туда никого не заманишь»
Сегодня 10:12

Алексей Хейфец: «Когда в ФАПе туалет на улице, на работу туда никого не заманишь»

Новости. Общество
13:29, 06 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии — о том, как решаются проблемы республиканского здравоохранения.

Здравоохранение — сфера, которая как никакая другая влияет на уровень и качество жизни граждан. О том, как команда Парфенчикова отработала пятилетний этап в сфере регионального здравоохранения, рассказал председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец.

По мнению парламентария, главное достижение правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова как основного федерального лоббиста — это значительное увеличение финансирования здравоохранения.

«Причем это достижение системное, меняющее ситуацию в принципе. У республики появились средства для того, чтобы „покупать“ назревшие перемены — от закупки аппаратов для УЗИ до строительства новых больших больниц.  27 млрд рублей получило здравоохранение Карелии с 2017 года, что в два с лишним раза больше, чем в прошлый период», — отметил Алексей Хейфец.

«Покупку» 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одной сельской амбулатории председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии ставит на первое место.

«Нынешние ФАПы — это не просто разбросанные по деревням здания, как это было лет 100 назад. Посредством логистических и коммуникационных решений они включены в единую систему республиканского здравоохранения. Да что там республиканского — общероссийского. Сплошь и рядом такие ситуации: в сельском ФАПе у пациента выявляется серьезная патология — через интернет данные обследования передаются в Петрозаводск, где профильные специалисты ставят диагноз и решают, что операционное вмешательство — больного на вертолете или на скорой, в зависимости от расстояния, доставляют в столицу республики — его там оперируют или перенаправляют  в ведущие медицинские центры страны — в Питер, Москву и т. д. — и оперируют уже там. И спасают жизнь. А началось все с ФАПа», — сказал депутат.

То, что при открытии ФАПа, не всегда есть персонал, по мнению Хейфецв, не самая большая проблема.

«Все предусмотреть невозможно. Бывает же и так: сегодня есть фельдшер, а завтра он уволился, и замену ему моментально не найдешь. Но, как мне кажется, ФАПы нужно строить даже когда нет понимания по кадрам. Ведь когда есть ФАП — есть, куда приглашать сотрудников. Попробуй найти фельдшера в деревню, где пункт старый, в нем практически нет никакой „начинки“, а туалет на улице», — отметил Алексей Хейфец.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2022, 13:19
Названы имена первых кандидатов на должность главы Карелии
31.05.2022, 12:02
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета
01.06.2022, 11:26
Масочный режим отменен в Карелии
30.05.2022, 10:26
В Петрозаводске похоронят 17-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего
02.06.2022, 14:14
В нескольких районах Петрозаводска 3 июня отключат горячую воду
06.06.2022, 06:40
Летчик, устроивший крушение истребителя СУ-27 в Карелии, погиб в спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 10:12
Обществоведение
Алексей Хейфец: «Когда в ФАПе туалет на улице, на работу туда никого не заманишь»
Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии — о том, как решаются проблемы республиканского здравоохранения.
Денис Базанков: «Я всегда называл вещи своими именами и буду продолжать это делать!»
02.06.2022 17:47
«Пропал дедушка»
01.06.2022 15:09
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
31.05.2022 15:00
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
Вся аналитика

Чтиво

02.06.2022 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.