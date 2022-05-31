Алексей Хейфец: «Когда в ФАПе туалет на улице, на работу туда никого не заманишь»

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии — о том, как решаются проблемы республиканского здравоохранения.

Здравоохранение — сфера, которая как никакая другая влияет на уровень и качество жизни граждан. О том, как команда Парфенчикова отработала пятилетний этап в сфере регионального здравоохранения, рассказал председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец.

По мнению парламентария, главное достижение правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова как основного федерального лоббиста — это значительное увеличение финансирования здравоохранения.

«Причем это достижение системное, меняющее ситуацию в принципе. У республики появились средства для того, чтобы „покупать“ назревшие перемены — от закупки аппаратов для УЗИ до строительства новых больших больниц. 27 млрд рублей получило здравоохранение Карелии с 2017 года, что в два с лишним раза больше, чем в прошлый период», — отметил Алексей Хейфец.

«Покупку» 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одной сельской амбулатории председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии ставит на первое место.

«Нынешние ФАПы — это не просто разбросанные по деревням здания, как это было лет 100 назад. Посредством логистических и коммуникационных решений они включены в единую систему республиканского здравоохранения. Да что там республиканского — общероссийского. Сплошь и рядом такие ситуации: в сельском ФАПе у пациента выявляется серьезная патология — через интернет данные обследования передаются в Петрозаводск, где профильные специалисты ставят диагноз и решают, что операционное вмешательство — больного на вертолете или на скорой, в зависимости от расстояния, доставляют в столицу республики — его там оперируют или перенаправляют в ведущие медицинские центры страны — в Питер, Москву и т. д. — и оперируют уже там. И спасают жизнь. А началось все с ФАПа», — сказал депутат.

То, что при открытии ФАПа, не всегда есть персонал, по мнению Хейфецв, не самая большая проблема.

«Все предусмотреть невозможно. Бывает же и так: сегодня есть фельдшер, а завтра он уволился, и замену ему моментально не найдешь. Но, как мне кажется, ФАПы нужно строить даже когда нет понимания по кадрам. Ведь когда есть ФАП — есть, куда приглашать сотрудников. Попробуй найти фельдшера в деревню, где пункт старый, в нем практически нет никакой „начинки“, а туалет на улице», — отметил Алексей Хейфец.

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