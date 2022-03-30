Алексей Хейфец провел осмотр объектов-победителей по программе «Комфортная городская среда» в Петрозаводске

Депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец побывал вместе с представителями Петросовета на Кукковке.

Сегодня депутат Алексей Хейфец вместе с председателем Петрозаводского городского совета Надеждой Дрейзис и депутатом Петросовета Александром Болдыревым провели осмотр объектов по программе «Комфортная городская среда».



Участники выехали на территорию Кукковского сквера. По улице Генерала Фролова будут установлены новые скамейки, вазоны, приведут в порядок дорожки, высадят порядка 30 новых деревьев, во дворе обновят детскую площадку.





«Сейчас заключен контракт на сумму более 3 млн рублей для проведения работ по благоустройству городского сквера. Определен подрядчик — компания „Контрейд“. Завершить работы планируется до августа 2022 года», — отметил Алексей Хейфец.



Участники встречи сообщили, что ремонт дороги от улицы Ровио до улицы Балтийской проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели предусмотрено более 8 млн рублей. Сейчас объявлена процедура закупки по определению подрядчика.





Алексей Хейфец пояснил, что будут отремонтированы покрытия проезжей части, заменят люки, произведут монтаж бортового камня, восстановят газоны.





Представители городской администрации подытожили, что всего в 2022 году в Петрозаводске отремонтируют 16 участков дорог, например, на улицах Лыжная, Заводская, Карельском проспекте и др. Все работы планируется выполнить в этом году. Голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2023 году по проекту «Комфортная городская среда», уже началось. В списке 20 объектов из разных районов Петрозаводска. По его результатам 30 мая определятся 7 территорий-победителей. В этом году начнется разработка проектов, а в следующем — их благоустройство.





Проголосовать можно здесь: https://10.gorodsreda.ru