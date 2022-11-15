Алексей Хейфец проверил оборудование по реабилитации в Городской детской больнице Петрозаводска

Сегодня председатель парламентского Комитета по здравоохранению и соцполитике Алексей Хейфец с главным врачом Городской детской больницы Ольгой Шороховой посетили Центр медицинской реабилитации для детей.

Парламентарий провел осмотр кабинетов, где проводятся лечебная физкультура, рефлексотерапия, физиотерапевтическое лечение и др. Об этом рассказли в Заксобрании республики.



По информации специалистов центра, медицинская реабилитация детей на каждом из этапов осуществляется специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды. В нее входят педиатр, невролог, травматолог-ортопед, врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, детский психиатр, медицинский психолог, логопед, учитель-дефектолог. Специалисты центра также проводят выездные консультации в районы республики.





Алексей Хейфец отметил, что в 2022 году Городская детская больница вошла в программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республики Карелия до 2030 года». В рамках программы планируется улучшение материально — технической базы учреждения, обучение медкадров, формирование и развитие цифрового контура. Часть медицинского оборудования уже закуплена и поступила в ЛПУ, например, беговая дорожка с биологической обратной связью «Орторент», тренажёры для мелкой моторики, велотренажеры, аппараты лазерной терапии и др. В эксплуатацию уже введено 86 единиц нового оборудования.





«Уже в период пандемии мы с коллегами понимали острую необходимость в внедрении комплексного подхода медицинской реабилитации. Сегодня мы видим первые практические результаты разработанной в 2021 году программы. Тем не менее, озвучены и проблемные вопросы с адаптацией здания, переданного учреждению в 2022 году для нужд амбулаторной реабилитации. В этом направлении работа будет продолжена», — отметил депутат Алексей Хейфец.



В Центре медицинской реабилитации на базе Детской городской больницы свыше тысячи детей в этом году получили лечение.