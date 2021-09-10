Алексей Хейфец: результаты и планы

Серьезная часть программы кандидата в депутаты Заксобрания посвящена модернизации медицины.

Алексей Хейфец с 2016 года является депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия. В нынешнем году он вновь выдвинул свою кандидатуру в региональный парламент. Что сделано за это время? Какова программа Хейфеца на следующие годы работы?

Благоустройство территорий

Алексей Ильич участвовал в разработке и продвижении проекта по благоустройству Кукковского сквера. Он предусматривает возведение детской площадки, игровых зон и зоны с качелями, установку лавочек для отдыха жителей, насыпь прогулочных дорожек. Это предложение заняло первое место в голосовании в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Сегодня проект по благоустройству сквера находится на стадии согласования места установки детской площадки, а вскоре будет заключен контракт с подрядчиком и начаты работы. Планируется, что уже весной следующего года работы будут завершены, а обновленный сквер сможет принять на своей территории жителей района.





Планы

Проконтролировать реализацию проекта благоустройства Кукковского сквера. Продолжить благоустройство общественных территорий Петрозаводска.

Помощь детям войны и ветеранам

Будучи депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия VI cозыва, Алексей Ильич был назначен председателем комитета по здравоохранению и социальной политике. Одним из главных достижений первого полугодия 2021 г. в работе комитета является принятие республиканского закона «О детях войны в Республике Карелия». Хейфец был одним из депутатов, инициировавших идею и работавших на появление данного закона, который наделил детей войны особым статусом, социальными льготами и выплатами. Закон находится на этапе реализации, и первые выплаты будут произведены в сентябре текущего года.





Планы

Постоянно контролировать реализацию закона, работать над расширением мер социальной поддержки.

Модернизация скорой медицинской помощи

Алексей Хейфец принимал активное участие в создании городской программы по развитию скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В рамках программы:

• произведена модернизация системы радиосвязи с бригадами скорой помощи (связь с бригадами стала более устойчивой, на нее перестали влиять особенности рельефа города);

• автоматизирован оперативный отдел станции скорой помощи (все переговоры стали записываться и анализироваться, что повысило качество оказываемых услуг);

• в автопарке внедрена система геолокации и навигации (что позволило отслеживать местоположение машин и оперативно отправлять их на вызовы);

• внедрено единое программное обеспечение на рабочих местах (что упростило работу по формированию документации и ускорило работу медицинского персонала).





Планы

Продолжить работу над модернизацией республиканского здравоохранения: способствовать строительству поликлиники на Кукковке, нового хирургического корпуса в БСМП, а также реализации других инфраструктурных проектов системы здравоохранения.

17, 18 и 19 сентября голосуйте за Алексея Хейфеца!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 3 Хейфеца Алексея Ильича