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Новости. Общество
20:20, 12 Ноября 2018
фото: Владимир Соколов

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко снова вместе

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Несколько лет назад артисты состояли в романтических отношениях, однако паре пришлось расстаться, недавно они сошлись вновь.

В прошлом году Вика развелась с мужем, а Леша пережил предательство любимой девушки. И поклонники артистов, конечно, в глубине души надеялись на их возможное воссоединение, но вряд ли в него верили, пишет StarHit.

"В свое время ребята расстались по инициативе Воробьева, и Дайнеко долго не могла простить его, – рассказали изданию люди из окружения пары. – Но в итоге у них получилось быть хорошими друзьями, далеко не у всех бывших так складывается! Сейчас между ними снова пробежала искра, и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения".

Свой роман пара старается не афишировать. Однако на днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса в столицу ради Виктории, чтобы снять ее в клипе на написанную им песню "С Новым годом, мой любимый человек!".

 

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