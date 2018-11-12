Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко снова вместе

Несколько лет назад артисты состояли в романтических отношениях, однако паре пришлось расстаться, недавно они сошлись вновь.

В прошлом году Вика развелась с мужем, а Леша пережил предательство любимой девушки. И поклонники артистов, конечно, в глубине души надеялись на их возможное воссоединение, но вряд ли в него верили, пишет StarHit.

"В свое время ребята расстались по инициативе Воробьева, и Дайнеко долго не могла простить его, – рассказали изданию люди из окружения пары. – Но в итоге у них получилось быть хорошими друзьями, далеко не у всех бывших так складывается! Сейчас между ними снова пробежала искра, и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения".

Свой роман пара старается не афишировать. Однако на днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса в столицу ради Виктории, чтобы снять ее в клипе на написанную им песню "С Новым годом, мой любимый человек!".