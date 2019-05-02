Алена Апина в свои 54 года решилась на провокационную фотосессию (18+)

Звезда 90-х Алена Апина решила удивить поклонников провокационной фотосессией.

В ее аккаунте в Instagram появился короткий видеоролик, на котором певица позирует в обтягивающем латексном костюме.

Исполнительнице 54 года, но она отбросила прочь предрассудки, решив взбудоражить публику смелым нарядом, пишет "Узнай все".

Апина предстала в образе "госпожи", надев на себя неожиданный костюм из латекса с элементами прозрачных вставок. Руки певицы украшают строгие, черные, длинные до локтя перчатки. За ладонь артистку берет мужчина, а ироничная надпись гласит о том, что главное в жизни иметь того, кто сможет протянуть руку и в будни, и в праздники.

Мнения подписчиков разделились на два лагеря. Многие в восторге от экстравагантного образа певицы. "Алена, почаще таких фото и видео", "Многим до вас еще плыть и плыть, как на эстраде, так и в жизни", — такие комментарии можно встретить под постом. Но не обошлось и без хейтеров, которые считают, что столь провокационный наряд не по годам артистке.



фото uznayvse.ru