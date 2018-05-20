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Новости. Общество
21:20, 20 Мая 2018

Алена Свиридова публично попросила прощения у бывшего мужа

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Певица в эфире программы "Секрет на миллион" признала, что была не права.

Алена Свиридова в прошлом году официально стала пенсионеркой - ей исполнилось 55 лет. Но возраст - это только цифры, и певица ведет активный образ жизни – гастролирует, записывает новые песни, снимает клипы, много путешествует, занимается экстремальными видами спорта. А нынешний гражданский муж артистки моложе нее на 15 лет.

Свиридова официально была замужем дважды. Именно фамилию первого супруга урожденная Алена Леонова носит до сих пор. В эфире программы "Секрет на миллион" певица рассказала о том, как познакомилась со своим будущим мужем и отцом своего старшего сына, пишет Starhit.

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