Алена Свиридова публично попросила прощения у бывшего мужа

Певица в эфире программы "Секрет на миллион" признала, что была не права.

Алена Свиридова в прошлом году официально стала пенсионеркой - ей исполнилось 55 лет. Но возраст - это только цифры, и певица ведет активный образ жизни – гастролирует, записывает новые песни, снимает клипы, много путешествует, занимается экстремальными видами спорта. А нынешний гражданский муж артистки моложе нее на 15 лет.

Свиридова официально была замужем дважды. Именно фамилию первого супруга урожденная Алена Леонова носит до сих пор. В эфире программы "Секрет на миллион" певица рассказала о том, как познакомилась со своим будущим мужем и отцом своего старшего сына, пишет Starhit.