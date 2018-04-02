ФОТО: Алена Водонаева поразила Сеть суперэротичными снимками (18+)

Звезда "Дома-2" выложила пикантные кадры с фотосессии для мужского журнала.

Откровенные фотографии 35-летней Алены Водонаевой вызывают противоречивые чувства у ее подписчиков в социальной сети.

Одни считают, что в таком возрасте замужней женщине с ребенком должно быть стыдно выкладывать на всеобщее обозрение столь откровенные фотографии, другие же восхищаются видом Алены и понимают, что фотографироваться — это ее работа, пишет uznayvse.

В своей новой публикации в Instagram Водонаева выложила серию кадров, на которых она позирует практически голая.

Фотограф будто "подглядывал" за роковой красавицей, в то время как она надевала чулочки и наводила марафет.

Некоторые снимки настолько откровенны, что Алена "прикрыла" важные места стикерами в фоторедакторе. Фотосессия проводилась для мужского журнала Maxim.