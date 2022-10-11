«Аленький цветочек» покажет Нацтеатр Карелии на новогодних каникулах

С 27 декабря по 6 января на сцене Национального театра Карелии состоятся показы спектакля «Цветочек аленький» по одноименной сказке Сергея Аксакова, сообщили в Минкультуры Карелии.

Отказавшись от привычных современных технологий и видеопроекций, режиссер Кирилл Заборихин обращается к воображению зрителя — чудеса рождаются просто потому, что в них веришь.

Сюжет известен взрослым и детям: папа-купец отправляется в далекое путешествие в поисках аленького цветочка, оказывается в гостях у неведомого чудовища, а в итоге находит счастье для любимой младшей дочери.

Трогательная и невероятно добрая история любви, воплощенная на сцене артистами Национального театра Карелии, раскрывается под волшебную музыку, созданную специально для спектакля Андреем Шошкиным.