Алиханов подтвердил готовность выделить деньги на снос скандального "Невского пассажа"

Известный в Карелии бизнесмен Девлет Алиханов заявил, что по-прежнему готов выделить средства на снос пристройки "Невский пассаж", из-за которого уже несколько лет продолжается конфликт между предпринимателями и жильцами дома, где расположен магазин.

Об этом Алиханов рассказал на встрече с журналистами после освобождения из колонии. Президиум Верховного суда России в начале декабря отменил ему приговор и признал полностью необоснованным уголовное преследование бизнесмена.

На встрече ему напомнили, что еще находясь в заключении, он предлагал выделить деньги на исполнение решения суда о демонтаже "Невского пассажа", пишут "Вести Карелии".

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