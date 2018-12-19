13:03, 19 Декабря 2018
Алиханов подтвердил готовность выделить деньги на снос скандального "Невского пассажа"
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Известный в Карелии бизнесмен Девлет Алиханов заявил, что по-прежнему готов выделить средства на снос пристройки "Невский пассаж", из-за которого уже несколько лет продолжается конфликт между предпринимателями и жильцами дома, где расположен магазин.
Об этом Алиханов рассказал на встрече с журналистами после освобождения из колонии. Президиум Верховного суда России в начале декабря отменил ему приговор и признал полностью необоснованным уголовное преследование бизнесмена.
На встрече ему напомнили, что еще находясь в заключении, он предлагал выделить деньги на исполнение решения суда о демонтаже "Невского пассажа", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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