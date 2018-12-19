Алиханов: Положение предпринимателей за решеткой хуже, чем насильников и убийц

Известный в Карелии бизнесмен Девлет Алиханов, освободившийся из колонии после отмены приговора, считает неоправданным лишение свободы по экономическим преступлениям.

На встрече с журналистами, состоявшейся через несколько дней после освобождения, бизнесмен поделился впечатлениями от того, что увидел в колонии.

«Осужденные по экономическим преступлениям, они в более худших условиях, чем наркоманы, убийцы, насильники", - рассказал Алиханов.

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