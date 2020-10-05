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Алиментщик в Карелии задолжал своему ребенку 100 тысяч рублей

Новости. Общество
12:40, 06 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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Житель Петрозаводска накопил долг по алиментам на сумму 100 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится на исполнении производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по алиментам составляла более 100 тысяч рублей.

Должник от алиментных обязательств не только уклонялся, но и начал скрываться от сотрудников службы. Сведения о его местонахождении отсутствовали. Судебный пристав объявил должника в розыск.

В ходе розыска должник был найден. Также установлено его имущество - автомобиль, который являлся совместно нажитым имуществом в период брака с новой супругой. На автомобиль наложен арест, имущество оставлено на ответственное хранение супруге должника.

В ходе проведенных исполнительных действий в отношении должника составлен административный протокол.

В суде ему назначили наказание - 20 часов обязательных работ.

Накопившуюся задолженность мужчина погасил в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор в размере восьми тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-06 14:22:17
Почему нет автоматизированной системы учета выплаты алиментов? В печати суммы большие фигурируют. То 100 тысяч, то 500 тысяч и больше. Не пора ли эти органы надзорные почистить? Много там устроено безграмотных баб, жён начальников.
Владимир11
2020-10-06 15:10:54
кир, именно так!
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