Алиментщик в Карелии задолжал своему ребенку 100 тысяч рублей

Житель Петрозаводска накопил долг по алиментам на сумму 100 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится на исполнении производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по алиментам составляла более 100 тысяч рублей.



Должник от алиментных обязательств не только уклонялся, но и начал скрываться от сотрудников службы. Сведения о его местонахождении отсутствовали. Судебный пристав объявил должника в розыск.



В ходе розыска должник был найден. Также установлено его имущество - автомобиль, который являлся совместно нажитым имуществом в период брака с новой супругой. На автомобиль наложен арест, имущество оставлено на ответственное хранение супруге должника.



В ходе проведенных исполнительных действий в отношении должника составлен административный протокол.



В суде ему назначили наказание - 20 часов обязательных работ.



Накопившуюся задолженность мужчина погасил в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор в размере восьми тысяч рублей.