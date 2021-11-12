Алиментщик в Карелии помирился с семьей, чтобы не получить уголовное наказание

Мужчина задолжал своему ребенку почти миллион рублей, и ему грозило уголовная ответственность, но нашел выход из ситуации, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находилось производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности составляла более 900 тысяч рублей.

Должник от уплаты алиментов уклонялся, был не трудоустроен, требование судебного пристава-исполнителя о явке игнорировал, место жительства скрывал, поэтому был объявлен в розыск.

Позже алиментщик был найден и в качестве наказания отправлен на обязательные работы сроком на 100 часов. Приставы предупредили, что в дальнейшем его может настичь уголовная ответственность.

Должник сделал правильные выводы — нашел общий язык со взыскателем, стал общаться с ребенком и участвовать в его воспитании, принял меры к частичному погашению задолженности по алиментам. Взыскатель увидела серьезные намерения должника и отозвала исполнительный документ без исполнения. Между сторонами достигнута договоренность о том, что алименты должник будет выплачивать самостоятельно напрямую, на расчетный счет взыскателя.