Алиментщик в Карелии просит Верховный суд отпустить его на свободу

Житель Пряжинского района попал в колонию-поселение за то, что накопил долг более миллиона рублей по алиментам, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось производство о взыскании алиментов с местного жителя в размере 1,3 млн рублей.

Неплательщик с момента возбуждения исполнительного производства алименты на содержание несовершеннолетних детей не выплачивал, скрывался от сотрудников службы.

Должник два раза привлекался к административной ответственности: ему назначалось наказание в виде обязательных работ, оба раза сроком на 80 часов. Наказание должник отбыл. В январе этого года алиментщик был объявлен в исполнительный розыск, после установления его местонахождения в отношении него было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.

После обвинительного приговора неплательщик должных выводов не сделал, посчитал условное наказание незначительным и продолжил уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем в 2022 году еще дважды был привлечен к уголовной ответственности.

В ноябре 2022 года Пряжинским районным судом РК должник осужден, ему было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Получив реальный срок, житель Пряжинского района осознал последствия своих действий и погасил задолженность по алиментам перед своей бывшей супругой в полном объеме.

В настоящее время должник обратился в Верховный суд Республики Карелия с заявлением об изменении вида наказания на более мягкое.