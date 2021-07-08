Алиментщик в Карелии выплатил долг и зарегистрировался в центре занятости, чтобы спасти свой автомобиль от приставов

В Петрозаводске мужчина выплатил 130 тысяч рублей долга по алиментам, после того как приставы арестовали его автомобиль, сообщается на сайте УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по алиментам составляла более 130 тысяч рублей.

В ходе исполнения требований судебный пристав наложил арест на автомобиль, принадлежащий должнику на праве собственности.

Чтобы сохранить свой автомобиль, алиментщик полностью выплатил долг в 130 тысяч рублей, а также предпринял меры к трудоустройству и встал на учет в Центр занятости Петрозаводска для поиска подходящей работы.

Теперь удержание алиментов ежемесячно будет производиться из пособия по безработице, назначенного должнику.