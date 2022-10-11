Алиментщика в Карелии ждут исправительные работы за долг в 780 тысяч рублей

Житель Пряжинского района осужден за уклонение от уплаты алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что житель Пряжи с марта по июль уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности в связи с неперечислением денег своему ребенку. Общая задолженность составила более 780 000 рублей.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал.

Суд приговорил альментщика к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, почти тысяча должников-алиментщиков в Карелии осталась без прав.