Алиментщица в Карелии попросила посадить ее за решетку

В Питкярантском районе Карелии убежденная неплательщица алиментов дважды попала под суд.

Как сообщили в суде Питкярантского района, в марте 2022 года местная жительница была осуждена за многократную неуплату алиментов. Суд приговорил ее к 5 месяцам исправительных работ.

Женщина была поставлена на учет и даже явилась по направлению в одну из городских организаций, устроившись на работу. Но затем горожанка начала прогуливать работу, и трудовой договор был расторгнут. Больше женщина найти работу не пыталась. Более того — она не являлась на регистрацию без уважительных причин.

Уголовно-исполнительная инспекция вновь обратилась в суд с вопросом о замене наказания. На судебном же заседании женщина сама попросила посадить ее за решетку. Он пояснила, что не оспаривает свои нарушения и не желает отбывать наказание в виде исправительных работ.

В результате суд приговорил жительницу Питкяранты к 22 дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Постановление суда в законную силу не вступило.