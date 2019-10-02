Алиментщица в Карелии устроилась работать дворником, чтобы выплатить своим детям миллион рублей

В Питкярантском районе женщина, задолжавшая своим детям миллион рублей по алиментам, стала фигурантом уголовного дела, сообщил в управлении службы судебных приставов Карелии.

По решению Питкярантского городского суда местная жительница была лишена родительских прав, на нее была возложена обязанность выплачивать своим несовершеннолетним детям, проживающим в детском доме, алименты. На протяжении двух лет нерадивая мать алименты не выплачивала, вела аморальный образ жизни и накопила задолженность по алиментам более 1 млн. рублей.

За неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей должница была привлечена к административной ответственности. В качестве наказания ей было назначено 70 часов обязательных работ, которые ей пришлось полностью отработать. Однако к оплате задолженности она не приступила. В отношении алиментщицы было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей.

И только после привлечения к уголовной ответственности должница трудоустроилась дворником, и из ее заработной платы началось удержание алиментов в пользу детей.