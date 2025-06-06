Алиментщице в Карелии поменяли условный срок на обязательные работы

Женщина задолжала ребенку больше 150 тысяч рублей.

42-летняя жительница Кеми уклонялась от уплаты алиментов. При том, что могла работать, никуда не устраивалась, на службу занятости по безработице также не вставала.

Накопленный ей долг перед ребенком составляет 150 тысяч рублей, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

В январе этого года ее приговорили к исправительным работам условно. Однако, женщина продолжила копить долг.

В итоге суд отменил ей условное наказание и назначил ей 1 год исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Ранее жительница Сегежи получила шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Добавим, что сейчас создается реестр неплательщиков алиментов. В него будет внесена информация о 190 тысячах человек.