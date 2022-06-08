Алипова освободила место начальника управления по охране объектов культурного наследия Карелии

Юлия Алипова уволилась с поста руководителя управления по охране объектов культурного наследия республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об освобождении Юлии Алиповой, начальника управления по охране объектов культурного наследия республики, от замещаемой должности. Юлия Борисовна, руководившая учреждением с 2017 года, уволилась по собственному желанию с 22 июля. До этого момента она будет находиться в отпуске.

О предстоящем увольнении Алиповой «Столице на Онего» стало известно 28 июня. Чтобы подтвердить информацию, наше издание обратилось к Юлии Борисовне за комментарием. Но неделю назад начальник по охране объектов культурного наследия находилась на своем рабочем месте и удивилась вопросу об изменении карьеры.

«Откуда у вас такая информация? Я работаю, не увольняюсь», — сказала «Столице на Онего» 28 июня Юлия Алипова.

А уже 1 июля был подписан указ об увольнении Юлии Борисовны.

Ранее сообщалось, Алипова признала вред от упразднения института главных архитекторов в Карелии. Она заявила о нехватке профессиональных кадров, которые могли бы контролировать градостроительную деятельность в населенных пунктах.