Алкоголь, наркотики и юность толкают злодеев на преступления в Карелии

Прокуратура Карелии рассказала, сколько преступлений совершают люди в одурманенном состоянии.

Прокуратура Карелии опубликовала краткую характеристику состояния преступности в регионе за два месяца этого года. В частности, надзорный орган зафиксировал существенный рост преступности среди несовершеннолетних и сообщил о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического дурмана.

Согласно данным прокуратуры, из общего числа расследованных преступлений 32,8% (276) совершены в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичные два месяца в прошлом году таких преступлений было 34,9%.

Выросло на 33,3% (с 9 до 12) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Увеличилось на 166,7% (с 3 до 8) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Также, по данным прокуратуры, возросла на 44,4% (с 36 до 52) преступность среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что случаи мошенничества, грабежей и незаконного оборота оружия участились в Карелии.