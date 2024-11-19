Алкоголь убивает детство: Минздрав Карелии рассказал, почему алкоголь опасен для подростков

В Минздраве рассказали, какую угрозу для детского организма представляет алкоголь.

Специалисты Минздрава отметили, что доступ к алкоголю для молодежи сегодня проще, чем кажется. Чем раньше ребенок начинает употреблять спиртные напитки, тем выше риск развития алкогольной зависимости и тяжелых заболеваний.

В Минздраве рассказали, чем так опасен детский алкоголизм:

— Он разрушает мозг. У подростков мозг еще развивается, и алкоголь замедляет, а иногда и останавливает этот процесс.

— Он повышает риск развития психических расстройств. Алкоголь усиливает депрессию и тревожность.

— Он приводит к социальным проблемам. Подростки, которые употребляют алкоголь, чаще сталкиваются с трудностями в отношениях.

— Он формирует зависимость.

Чтобы предотвратить детский алкоголизм, Минздрав рекомендует родителям быть с детьми открытыми и честными, поддерживать и уделять им внимание. И, конечно же, показать им, что есть другие способы для расслабления и радости.