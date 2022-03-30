Алкоголь «заставил» рецидивиста обидеть знакомую и обокрасть спящих жителей райцентра Карелии

В Сегеже мужчина, ранее имевший проблемы с законом, обвиняется в двух кражах.

В Сегежском районе полицейские окончили расследование уголовного дела об имущественных преступлениях. Его фигурант — 30-летний рецидивист из Сегежи. Об этом сообщили в МВД республики.

Сначала жертвой молодого человека стала его знакомая, проживающая неподалеку от райцентра. Он отправился по ее приглашению в гости, визит закончился под утро. Покидая квартиру, обвиняемый заметил оставленный без присмотра смартфон — гаджет быстро оказался в кармане куртки мужчины. Затем он сбыл его за несколько тысяч рублей. Впоследствии обвиняемый пояснил, что обидел таким поступком знакомую, потому что завтрак сопровождался употреблением спиртного и алкоголь подтолкнул к преступлению.

Второе происшествие с участием рецидивиста случилось чуть позднее в Сегеже. Он оказался ночью в подъезде многоквартирного жилого дома. Приятель, проживавший на пятом этаже, не захотел впускать его в гости. Спускаясь вниз по лестнице, мужчина обратил внимание, что на третьем этаже приоткрыта дверь в одну из квартир. План созрел мгновенно — обвиняемый проник в чужую квартиру, где спали две семейные пары — одна на кухне, вторая в комнате. Позднее выяснится, что один из мужчин даже смутно видел сквозь сон силуэт, но решил, что ходит родственник, не придал этому факту значения. Наутро обнаружилось, что у одного из ночевавших пропала банковская карта, с неё списаны средства. Как установили полицейские, обвиняемый, вновь находившийся в состоянии алкогольного опьянения, похищенной картой расплачивался при приобретении спиртного в магазине и кафе, совершая покупки до тысячи рублей. В общей сумме он незаконно воспользовался суммой в более чем 2 600 рублей, после чего выбросил банковскую карту.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска подкарауливал мужчин со спиртным и пользовался их гостеприимством.