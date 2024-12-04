Алкотестер подтвердил пьяное состояние водителя под Петрозаводском

В Прионежском районе сотрудники ДПС отстранили от управления автомобиля нетрезвого водителя.
Об отстранении нетрезвого водителя от управления автомашиной рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
Так, утром в среду, 4 декабря, в ходе профилактического рейда около поселка Бесовец автоинспекторы остановили автомобиль Honda CRV, который ехал из Суоярви в сторону Петрозаводска.
По внешним признакам, управлял автомобилем нетрезвый мужчина. Освидетельствование при помощи алкотестера подтвердило состояние опьянения водителя — показания прибора составили 1.16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении нарушителя, 34-летнего жителя Суоярви, госавтоинспекторы составили административный материал о вождении в нетрезвом виде. Автомобиль пьяного водителя отвезли на штрафстоянку.
Нарушителю за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав от полутора до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей.
Решение примет суд, отметили в дорожной полиции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание