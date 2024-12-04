Алкотестер подтвердил пьяное состояние водителя под Петрозаводском

В Прионежском районе сотрудники ДПС отстранили от управления автомобиля нетрезвого водителя.

Об отстранении нетрезвого водителя от управления автомашиной рассказали в Госавтоинспекции Карелии.



Так, утром в среду, 4 декабря, в ходе профилактического рейда около поселка Бесовец автоинспекторы остановили автомобиль Honda CRV, который ехал из Суоярви в сторону Петрозаводска.

По внешним признакам, управлял автомобилем нетрезвый мужчина. Освидетельствование при помощи алкотестера подтвердило состояние опьянения водителя — показания прибора составили 1.16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



В отношении нарушителя, 34-летнего жителя Суоярви, госавтоинспекторы составили административный материал о вождении в нетрезвом виде. Автомобиль пьяного водителя отвезли на штрафстоянку.

Нарушителю за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав от полутора до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей.

Решение примет суд, отметили в дорожной полиции.