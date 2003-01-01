Аллея плакучих рябин украсила район Петрозаводска

На Кукковке высадили 25 новых деревьев.
25 плакучих рябин высадили на Аллее Физкультурников в Петрозаводске, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.
Участие в акции приняли работники городской администрации и жители района Кукковка.
— Всего в этом году мы провели более 50 акций по озеленению и высадили в общей сложности более 500 деревьев и кустарников! — рассказала мэр.
Плакучая рябина — декоративное дерево с широкой кроной и длинными ветвями. В высоту она может достигать 3-5 метров.
