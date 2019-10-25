Аллею в Петрозаводске отремонтируют за 4 млн рублей

Начался ремонт Каменноборской аллеи, сообщили в администрации города.

По проекту пешеходная дорожка вдоль Ключевского шоссе будет не только восстановлена, но и расширена. В зеленой зоне будут установлены скамейки, перенесены опоры освещения, на остановочном пункте у объекта переберут плиточное покрытие.

Ремонтирует Каменноборскую аллею ООО "СМС". Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию республики и программы "Безопасный Петрозаводск". Стоимость проекта – 4 млн рублей, сообщили в администрации Петрозаводска.