Аллею Ветеранов в центре Кеми благоустроят с помощью голосования

Глава Кеми рассказал о планах по улучшению значимой для жителей территории.

Аллея Ветеранов в центре карельского города может преобразиться благодаря федеральной поддержке. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») составлен план по благоустройству территории, поддержать который жители могут при помощи народного голосования.

О том, какие работы намерены провести на аллее, рассказал глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.



В рамках благоустройства территорию сперва намерены очистить от разросшейся растительности, а после укрепить границы аллеи с установкой бордюрного камня.

Далее аллею намерены озеленить. Глава Кеми уверен, что проект не только позволит обустроить значимое для горожан и жителей района место, но и поможет им сплотиться, внести свои идеи в программу благоустройства и поддержать развитие города.





— Для нас крайне важно сохранить историческую ценность этого места, одновременно сделав его более удобным и привлекательным для жителей. Аллея Ветеранов — это не просто зеленая зона, а живой памятник героизму наших предков. Её благоустройство мы проводим с особым вниманием и уважением к истории, — отмечает Егор Дыкуль.



Глава Кеми подчеркнул, что аллея Ветеранов находится в самом сердце Кеми, рядом с городской площадью, имеет особое значение для местных жителей.

Несколько десятилетий назад ветераны Великой Отечественной войны подарили городу это место как символ памяти и уважения к подвигу советского народа.

Сегодня аллея остается популярным местом для прогулок и встреч горожан всех поколений. Проект по ее благоустройству возник по просьбам местных жителей.

— Мы уверены, что общими усилиями создадим пространство, которое будет служить местом памяти, отдыха и встреч для многих поколений кемлян. Для нас это не просто административный проект, а возможность для каждого кемлянина внести свой вклад в развитие города, — добавил Егор Дыкуль.



Напомним, что голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 12 июня. Участвовать в нем могут все граждане страны, достигшие 14 лет.

Поддержать благоустройство аллеи Ветеранов или другие территории можно, пройдя по ссылке.



