"Альпари" покоряет белорусский финансовый рынок

Компания "Альпари" не стоит на месте и продолжает развивать свой потенциал, набирая обороты теперь на финансовом рынке Беларуси.

Крупнейший брендовый брокер на рынке форекс, заключил партнёрское сотрудничество с Ассоциацией развития финансового рынка (АРФИН).

Для дальнейшего прогресса белорусской форекс-индустрии, местная АРФИН приняла соответствующее соглашение 01.03.2019 года.



В частности, представитель "Альпари": "Альпари Евразия" в текущем 2019 году будет активно развивать направление в белорусском форекс. Одной из приоритетных целей будет сформировать саморегулируемую организацию. Она будет выполнять дополнительные задачи: разрабатывать документацию, анализировать качества услуг, предоставляемых форекс-компаниями, формировать предписания, вносить рекомендации, разрабатывать рекомендации и правила.



Фокус внимания "Альпари" сконцентрирован на создании доверительной почвы, открытости, высокоэффективности в правовом отношении рынка Форекс.

Вступление "Альпари Евразии" в ассоциацию предполагает правовую защиту инвесторов, поддерживаемую также Белорусским Национальным банком, открытие новых рабочих мест, развитие прибыли и сопутствующих сервисов. А со стороны АРФИН, включение "Альпари" в союз сможет повысить привлекательность брокерских услуг в соответствии с современными растущими тенденциями к запросам сервиса.



Взаимодействие "Мирового брокера" с ассоциацией нацелено на максимальную открытость, эффективность и защиту в правовой среде рынка Форекс, для создания доверительных и комфортных условий клиентов.



В белорусскую юрисдикцию входит 11,5 тысяч абонентов услуг и это число постоянно увеличивается. В планах содружества ускорить переход из правомочия других стран, с учетом стран-офшор. Привлекательные условия, которые предоставляет белорусская юрисдикция, подкупает как местных клиентов, так и иностранных, в числе которых казахи, украинцы, жители РФ и Литвы. Такая привлекательность обусловлена высокой степенью защиты инвестиций, вкладываемых инвесторами и наличие страхового фонда. Клиенты (физические лица), которые вступают в рынок форекс, и получают доход от торговли на нем, освобождаются от НДФЛ.



К числу прочих целей, который ставит "Альпари", входит повышение компетентности в финансовой грамотности жителей задействованных стран и регионов.

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