Альпинисты обрушили остатки лепнины, чтобы предотвратить еще одно ЧП на фасаде здания в центре Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

фото: фото и видео со страницы В. Любарского: https://vk.com/im?sel=c28&w=wall654259984_94297

Компания ООО «Высота», привлеченная администрацией Петрозаводска для устранения угрозы здоровью и жизни горожан, возникшей из-за обрушения лепнины с дома № 28 на проспекте Ленина, приступила к работе.

Как рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский, альпинисты простучали аварийные участки с торца здания, проведя намеренное обрушение лепнины, в тех местах, где она могла обвалиться в любой момент. Сейчас эти же работы продолжаются на фасаде здания.





На данный момент в целях обеспечения безопасности пешеходов вдоль фасада повреждённого здания выставлены ограждения. Остановка транспорта на близлежащей парковке временно запрещена, для того чтобы обеспечить возможность прохода горожан по ее территории без риска получить травму, сообщил мэр Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что от здания на проспекте Ленина, 28 отвалился огромный кусок лепнины.