Альпинисты займутся ремонтом здания, фрагменты которого обрушились на тротуар главного проспекта Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что в ближайшее время разрушающийся фасад здания на проспекте Ленина начнут ремонтировать.

Альпинисты займутся ремонтом разрушающегося фасада дома № 28 на проспекте Ленина. Об этом заявил в соцсети Владимир Любарский.

«Чтобы не допустить повторного обрушения лепнины с дома № 28 на проспекте Ленина администрация экстренно привлекла компанию ООО „Высота“ к устранению опасной для жизни и здоровья горожан ситуации. Завтра с самого утра на объект выйдут альпинисты. Они простучат весь торец фасада и определят поврежденные участки, которые рискуют отвалиться в любой момент. После этого их обрушат намеренно и приступят к укреплению элементов здания», — заявил он.

Любарский сообщил, что сейчас для безопасного движения пешеходов вдоль дома выставлены ограждения. Также на месте расширен тротуар: на парковке рядом установлены знаки, запрещающие остановку транспорта. По парковке пешеходы смогут обойти опасный участок.

Мэр Петрозаводска заявил, что ранее уже были зафиксированы факты обрушения фрагментов этого дома.

«На прошлой неделе небольшие куски лепнины уже падали на тротуар. Тогда управляющую организацию, обслуживающую дом, уведомили о необходимости решить проблему, чтобы предотвратить обрушение впоследствии. Эта работа — прямая обязанность компании. Предпринятые попытки успехом не увенчались», — сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что от здания на проспекте Ленина, 28 отвалился огромный кусок лепнины.