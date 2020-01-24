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Альтернативную службу в России можно будет пройти матросом и звероводом

Новости. Общество
21:05, 24 Января 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Павлишак Алексей
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Перечень работ для прохождения альтернативной гражданской службы может быть сокращён в 2020 году по сравнению с предыдущим, при этом он пополнится рядом позиций.

"Минтруд России разместил на общественное обсуждение проект приказа, в соответствии с которым планируется утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также перечень организаций, где предусматривается прохождение такой службы", – говорится в сообщении.

В новый перечень включено 122 вида работ, профессий, должностей, с общей потребностью 3416 человек, пишет издание "РИА Новости".

В список, в частности, вошли водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, лаборант и другие.

По сравнению с прошлогодним списком в перечень на 2020 год добавлены следующие позиции: зверовод, курьер, матрос, установщик декораций, медицинский регистратор, специалист по социальной работе и ряд других.

В проекте приказа также содержатся 622 организации, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. В основном это госучреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, связи, которые находятся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти.

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