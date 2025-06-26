Болезнь Альцгеймера смогут определять по анализу крови

Анализ на болезнь Альцгеймера изобрела японская компания Fujirebio Diagnostics.

Специалисты Fujirebio Diagnostics изобрели анализ для выявления болезни Альцгеймера, который называется Lumipulse G pTau217 / β-амилоид 1-42 Plasma Ratio. Анализ измеряет уровень белков амилоида и тау, которые чаще всего указывают на наличие болезни. Об этом рассказали в газете The New York Times.

При развитии Альцгеймера амилоид может накапливаться и образовывать бляшки в головном мозге за 20 лет до начала снижения когнитивных функций. Тау накапливается позже, он образует клубки в мозге.

FDA и эксперты по болезни Альцгеймера считают, что инновационный анализ крови следует сдавать только тем, кто уже страдает когнитивными нарушениями и старше 55 лет. Человек не должен использоватьего самостоятельно для диагностики или исключения болезни Альцгеймера, потому как результаты должны оцениваться в совокупности с общей клинической картиной здоровья пациента, чтобы не вводить в заблуждение.