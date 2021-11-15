Алые паруса для праздника выпускников в Петрозаводске сошьют за полмиллиона рублей

Депутаты Петросовета одобрили выделение 500 тысяч рублей для пошива алых парусов на праздник выпускников в 2022 году.

Депутаты Петросовета на внеочередной сессии одобрили распределение дополнительных средств, которые пришли в город в качестве региональной субсидии. Помимо расходов на ремонты школ и детских садов, благоустройство общественных мест и других нужд, на эти деньги в 2022 году планируется впервые провести в Петрозаводске праздник выпускников.

Отдельной строкой депутаты Петросовета согласовали выделение 500 тысяч рублей на пошив тех самых алых парусов, которые станут символом праздника.

Напомним, что идею праздника выпусников поддержал глава Петрозаводска Владимир Любарский после посещения им морского клуба «Полярный Одиссей». Любарский считает, что талантливых школьников следует стимулировать, давая им возможность отправиться в водный поход. Об этом мэр карельской столицы написал в соцсети.

«Считаю, что надо организовывать прогулки по Онего для талантливых детей, победителей олимпиад, медалистов в качестве поощрения за успехи. В рамках проекта под условным названием „Алые паруса Карелии“, - заявил Любарский.

В настоящее время администрация Петрозаводска ведет подготовку к Дню выпускников.