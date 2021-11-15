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Алые паруса для праздника выпускников в Петрозаводске сошьют за полмиллиона рублей

Новости. Общество
09:20, 17 Ноября 2021
фото: pixabay.com

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Депутаты Петросовета одобрили выделение 500 тысяч рублей для пошива алых парусов на праздник выпускников в 2022 году.

Депутаты Петросовета на внеочередной сессии одобрили распределение дополнительных средств, которые пришли в город в качестве региональной субсидии. Помимо расходов на ремонты школ и детских садов, благоустройство общественных мест и других нужд, на эти деньги в 2022 году планируется впервые провести в Петрозаводске праздник выпускников.

Отдельной строкой депутаты Петросовета согласовали выделение 500 тысяч рублей на пошив тех самых алых парусов, которые станут символом праздника.

Напомним, что идею праздника выпусников поддержал глава Петрозаводска Владимир Любарский после посещения им морского клуба  «Полярный Одиссей». Любарский считает, что талантливых школьников следует стимулировать, давая им возможность отправиться в водный поход. Об этом мэр карельской столицы написал в соцсети.

«Считаю, что надо организовывать прогулки по Онего для талантливых детей, победителей олимпиад, медалистов в качестве поощрения за успехи. В рамках проекта под условным названием „Алые паруса Карелии“, - заявил Любарский.

В настоящее время администрация Петрозаводска ведет подготовку к Дню выпускников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петрович
2021-11-17 10:46:50
Паруса - "это здорово"! Когда повернетесь к 5 Поселку и Рыбке (кстати, а кто из депутатов курирует наш район города?) Детской поликлиники нет, почты нет, отделения сбербанка нет... В поликлинику на Октябрьский только вертолетом можно долететь!!! Кстати, приглашаем нашего депутата-призрака на открытие нового магазина "Магнит" 4 декабря 2021 года!
David.
2021-11-17 10:14:00
Ковидные паруса...
горский еврей
2021-11-17 10:55:21
David., Вы же к нам не с алыми парусами? …Так зачем здесь якорь кидать!
Я долго ломал голову, листал толковые словари, советовался с людьми, но так и не смог понять, что же значит словосочетание "скрытая коррупция"? Нам с товарищем пришел на ум синоним "скрытой коррупции" - "опытный камикадзе"…
горский еврей
2021-11-17 09:55:49
Выходит стимулировать других школьников не нужно? Тех ,которые не отличники, не медалисты. И вообще, в чём измеряются талланты детей. Любой ребёнок мечтает покататься по Онего.
кир
2021-11-17 10:37:02
горский еврей, прав.
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