«Алые паруса» поднимутся над Онего в Петрозаводске

Фестиваль «Алые паруса над Онего» пройдет в столице Карелии.
Торжественное открытие фестиваля состоится сегодня, 13 сентября, в 11:00. После чего выступят различные коллективы и артисты города и республики с танцевальными, вокальными и другими номерами, рассказали в клубе «Полярный Одиссей». Фестиваль приурочен к 180-летию Русского географического общества и реализуется в рамках проекта «Поморская школа традиционного судостроения и мореходства. Поморский коч 2025» при поддержке Фонда президентских грантов.
— В рамках «Школы» будет построена копия коча «Помор», первого воссозданного в России и СССР поморского коча, впоследствии совершившего несколько крупных экспедиций, в том числе на Аляску, Канаду и на остров Шпицберген, — рассказали организаторы.
На фестивале в 11:30 пройдет освещение киля и форштевня коча «Помор» с закладкой в основание частицы дуба Мамврийского. Участников праздника ждет выступление фольклорно-этнографического ансамбля «КИЖИ» с интерактивной программой. У гостей будет возможность покататься на лодках и ладье «Рюрик», а так же, стать частью истории клуба, музея, и центра «Полярный Одиссей», заключив меморандум на бригантине под алыми парусами. В течении всего фестиваля гости смогут посетить все выставочные павильоны музея абсолютно бесплатно.
Так же гостей ждут различные мастер-классы, конкурсы и другие развлечения. На территории фестиваля будет работать кафе.