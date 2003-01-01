В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром

В посёлке Ильинский Олонецкого района возводят самую большую врачебную амбулаторию в этом году.
Площадь будущего медучреждения — 410 квадратных метров, рассказали в Минздраве Карелии. В посёлке проживают более 3000 жителей.
— Это будет очень просторная, светлая, тёплая амбулатория, в которой разместим регистратуру, кабинеты педиатра, стоматолога, гинеколога, терапевта, массажный кабинет, кабинет физиотерапии, процедурную и другие помещения. Предусмотрен дневной стационар. Рядом установим дизельный генератор — на случай аварийного отключения электроэнергии, — говорят в ведомстве.
Сейчас идут работы по отделке фасада здания, внутри — чистовая отделка потолков, выполнены закладные под стены.
Всего в Карелии в 2025 году возводят 8 новых зданий врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. В Олонецком районе, кроме амбулатории в Ильинском, уже построили ФАП в Коткозере. Ранее фельдшерско-акушерский пункт открыли в Беломорском районе.