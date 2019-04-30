Американец выложил в Сети видеоролик о Петрозаводске

Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" подготовила первую часть видео о Петрозаводске.

Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" побывала в Петрозавосдке 16-17 апреля. Энди Фрека родом из Америки, но уже 20 лет живет в России.

Ребята побывали в Выборге, на Байкале, в Москве, во Владивостоке, на Камчатке, в Костроме, в поселке Семибратово, в Петрозаводске и других городах.

Виктор Давидюк показал съемочной группе город.

Первая часть об их пребывании здесь появилась на ютуб-канале 29 апреля.