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Новости. Общество
07:45, 30 Апреля 2019
фото: Кадр из видео

Американец выложил в Сети видеоролик о Петрозаводске

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Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" подготовила первую часть видео о Петрозаводске.

Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" побывала в Петрозавосдке 16-17 апреля. Энди Фрека родом из Америки, но уже 20 лет живет в России.

Ребята побывали в Выборге, на Байкале, в Москве, во Владивостоке, на Камчатке, в Костроме, в поселке Семибратово, в Петрозаводске и других городах. 

Виктор Давидюк показал съемочной группе город. 

Первая часть об их пребывании здесь появилась на ютуб-канале 29 апреля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2019-04-30 08:28:30
А кто из архитекторов был против Биг Бена, Орфинский? Что касается жителей Петрозаводска, то их особо никто и не спрашивал. Все как всегда решили за них. Непонятно чем помешала стелла назначенному местными олигархами меееенеджеру.
Репортаж с претензией - жесть!
Сергей
2019-04-30 09:34:17
Lana,
А кто спросил жителей, когда это уродство возводили на площади!?
Гость
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