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Американский медиамагнат Цукерберг потерял за день десятки миллиардов долларов

Новости. Экономика
22:00, 04 Февраля 2022
фото: © EPA/MONICA M. DAVEY

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Состояние владельца интернет-империи сократилось из-за обвала акций.

Один из богатейших людей планеты Марк Цукерберг потерял за день десятки миллиардов долларов. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Business Insider, состояние владельца социальной сети Facebook сократилось из-за обвала акций его материнской компании Meta почти на 31 миллиард долларов и составляет сейчас около 86,9 миллиарда.

Всего с начала года капитал Цукерберга уменьшился на 30%. В списке мировых миллиардеров Bloomberg глава Интернет-империи опустился на десятую строчку, хотя две недели назад он был шестым.  

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Комментарии

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кир
2022-02-04 22:09:02
Мы плакали всем подъездом. Как он сейчас? :)
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